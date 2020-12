L'agent de Paul Pogba annonce son départ de Manchester United

Le milieu de terrain français d'origine guinéenne devrait quitter le club anglais dès le prochain mercato si l'on se réfère aux déclarations de son agent à Tuttosport.

Dans cette interview exclusive accordée au quotidien italien, Mino Raiola déclare que "c'est fini" avec Manchester United."Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. _Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution _serait selon moi qu'il soit cédé au prochain mercato."

La Juventus grand favori pour l'accueillir

Revenu à Manchester en 2016, Paul Pogba vient pourtant de prolonger son contrat jusqu'en 2022. Mais après cette interview, il ne devrait pas s'éterniser dans le nord de l'Angleterre.

Il pourrait retrouver dès l'été prochain la Juventus Turin où il a évolué pendant 4 ans. A moins que le Real Madridqui lui fait les yeux doux depuis plus d'un an ou, pourquoi pas, le Paris Saint-Germain ne parviennent finalement à attirer le champion du monde 2018.