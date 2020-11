Rencontre avec l'arbitre qui a loupé la "Main de Dieu"

Il était sur le terrain pour voir le but du siècle.

L'ancien arbitre tunisien Ali Bin Nasser a officié le match de légende de la Coupe du Monde 1986, durant lequel Diego Maradona avait marqué son doublé contre l'Angleterre. Mais l'autre but de la ce jour là dont on parle encore plus de 30 ans après, la "Main de Dieu", il ne l'a pas vu.

"J'avais un doute, mais je n'ai pas vu la main. Je regardais mon collègue en reculant jusqu'à la ligne médiane, pour confirmer à 100% que c'était bien un but. j'ai accordé le but", se souvient Ali Bin Nasser. Mais l'arbitre de la rencontre veut surtout rendre hommages à la sélection des "Trois Lions".

"Je remercie les joueurs de l'Angleterre qui sont vraiment fair-play. Il n'y a que Monsieur (Gary) Lineker qui est venu me dire "Please referee, handball" (S'il vous plaît moniseur l'arbitre, main! en français). Je lui ai dit "please play" (s'il vous plaît jouez, en français)", se rappelle celui qui a officié ce 22 juillet 1986.

De cette journée, Ali Ben Nasser ce souvient surtout du zig-zag du prodige argentin dans la défense de l'équipe d'Angleterre.

"J'étais derrière lui la première faute à été commise sur Maradona, Je dis "jouez, avantage". La deuxième, la troisième, la même chose. Il pénètre dans la surface de réparation. Qu'est ce que je vois? Le pied du défenseur sur le pied de Maradona, et le ballon aux fonds des filets après cet effort de cinquante mètres. J'étais fier de participer à ce but qui a été élu meilleur but du siècle, j'ai participé par l'avantage." Et si certains ne croiraient par Ali Ben Nasser, il rappelle que même "Pibe de Oro" l'avait lui-même dit. "Même Maradona lorsqu'il est venu me rendre visite chez moi a dit "c'est grâce à ce monsieur que j'ai inscrit le meilleur but du siècle".