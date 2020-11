L'icône Maradona à jamais dans les coeurs africains

À la suite de l’annonce du décès de Diego Maradona, les réactions se sont enchaînées sur toute la planète. L’Afrique a elle aussi appris la disparition de la légende du football avec tristesse.

Au Nigeria, par exemple, ce jeudi, les exploits et du "Dieu" du ballon rond étaient dans tous les esprits, toutes générations confondues.

"Diego est une icône, c'est une légende. Il vivait le football et le football vivait à travers lui. Il représente le football et le football le représente. Son seul nom est synonyme de football. Il est le plus grand joueur que nous ayons vu sur la planète", dit Adam Mohammed Mouktar, président de la Fédération de football du territoire de la capitale fédérale, Abuja.

"Si vous regardez les pages nos journaux papiers aujourd'hui, vous verrez que la plupart d’entre eux parlent de la mort de Maradona. Cela prouve le pouvoir du football et le pouvoir de quelqu'un qui lui était dévoué", ajoute Segun Ogunjimi, journaliste sportif.

Certains tapaient dans des ballons quand ils ont appris la nouvelle. Ils ont rendu hommage à Diego Maradona, celui qu’ils n’oublieront jamais.

"Pour moi, Diego Maradona est une légende du football, c'est quelqu'un qui m'inspire à chaque fois que je le vois avec le ballon. Et que ce soit sur, ou en dehors du terrain, il avait toujours en lui l’esprit du football", assure Richard, jeune footballeur de l'équipe locale d'Abuja.

"Nous nous sentons très, très mal, surtout nous en tant qu'entraîneurs. Quand nous avons appris la nouvelle nous étions en plein entraînement. Nous étions très tristes et encore plus, car on était sur le terrain au même moment. Nous avons observé une minute de silence", raconte Toukura John, entraîneur en chef du Basic Maracana FC.

De nombreux pays africains, comme le Cameroun ou encore l’Afrique du Sud, ainsi que de grands noms du football africain, ont salué la mémoire du plus grand N10 de tous les temps.