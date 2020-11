Le président Roch Marc Christian Kaboré a voté

Roch Marc Christian Kaboré n'a pas traîné pour participer au double scrutin présidentiel et législatif.

Le président sortant est apparu vers 8 heures dans une école de la capitale, transformée en bureau de vote. Une manière pour le leader du MPP d'inciter les Burkinabés à venir voter en masse pour cette double élection.

_"Il s'agit du développement du Burkina Faso et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter et choisisse__ celui qui dirigera le pays demain", _a assuré le candidat de 63 ans devant une flopée de journalistes et de caméras.

Face à une opposition divisée par 12 candidatures, Roch Marc Christian Kaboré espère à nouveau être élu dès le premier tour. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 heures. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours.