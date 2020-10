Jour de vote en Côte d'Ivoire

Sur les 4 candidats retenus par le Conseil Constitutionnel, seuls deux ont fait campagne.

Le président sortant Alassane Ouattara et le candidat indépendant Konan Kouadio Bertin, ont été sur le terrain pour convaincre les électeurs.

Cependant, la timidité sans précédent de cette campagne électorale a frappé tous les observateurs. Parmi eux, Tommaso CAPRIOGLIO, directeur adjoint de la mission internationale d’Observation Électorale de The Carter Center :

’Il s’agit d’une campagne électorale atypique en Côte d’Ivoire. Ça, on l’a bien constaté. On a vu bien plutôt, je dirai on a plutôt observé des activités de précampagne qui comme vous savez sont interdites par la loi, plutôt que des activités de campagne. C’est une campagne très terne. On n’a pas vu vraiment une énormité d’activité de campagne comme ça se passe tout le temps. Vous savez, ça ne vient pas à la mission de décider pour quelle raison, quelles sont les stratégies des candidats et pour quelles raisons ils ont décidé ou pas de faire la campagne. Ce n’est pas à nous de décider leur stratégie.’’

Décidés à ne pas se présenter au scrutin, Pascal Affi N'Guessan et Henri Konan Bédié, chefs de file de l’opposition, ont prôné le boycott de l’élection, en appelant à la désobéissance civile.

Alors que l’opposition durcit le ton, le gouvernement assure que le scrutin se déroulera bel et bien.

35 000 membres des forces de l’ordre seront mobilisés pour assurer la sécurité des bureaux de vote ce du 31 octobre.

Les électeurs sont attendus dans les bureaux de vote des 8 heures ce samedi 31 octobre.