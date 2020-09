Zida officiellement candidat à la présidentielle

C'était l'effervescence vendredi à Ouagadougou **dans les rangs du Mouvement Patriotique pour le Salut. Yacouba Isaac Zida a été investi comme le candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle.**

En exil au Canada depuis 2016, L’ex-président et ancien Premier ministre de la transition a été investi par Visio-conférence. Il a profité de l'occasion pour adresser un discours rassembleur à ses militants et sympathisants : "nous avons décidé avec vous, jeunes, femmes, hommes, déterminés et entièrement dévoués d’aller à la conquête du pouvoir d’Etat le 22 novembre prochain afin de l’exercer avec le peuple et pour le peuple."

L'élection présidentielle s'annonce tendue et complexe au Burkina Faso. Yacouba Isaac Zida ne peut regagner le pays car il est sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé par la justice militaire pour « désertion en temps de paix et insubordination ».