En Libye, le maréchal Khalifa Haftar lève le blocus des sites pétroliers.

Ce vendredi, l’homme fort de l’Est du pays a donné son feu vert pour la reprise de production de l’or noir, bloqué depuis le mois de janvier.

"Nous reprenons la production et l'exportation de pétrole, avec toutes les conditions et mesures nécessaires assurant une répartition équitable de revenus financiers afin qu'ils ne soient pas utilisés pour soutenir des milices terroristes ou exposés au vol et au pillage ", a-t-il déclaré.

Depuis huit mois des groupes pro-Haftar réclament une répartition équitable des recettes pétrolières gérées par le Gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. Ce blocage a causé plus de $ 9 Mds de pertes de revenus, et exacerbé les pénuries d'électricité et de carburant dans ce pays qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique.