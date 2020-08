Kenya : l'incendie de Tsavo maitrisé

Au Kenya, la célèbre savane du parc de Tsavo, n’est plus qu’un paysage de désolation. La faune et la flore de cette réserve naturelle est partie en fumée sur des milliers de km. Le parc national de Tsavo abrite des centaines d'animaux tels que des lions, des éléphants et des buffles.

Le service kenyan de la protection de la faune, a tweeté un communiquée dans lequel il est clairement indiqué que la piste criminelle ne fait pas de doute, la police locale est déjà à la recherche de suspects à l'origine de l'incendie.

Des centaines de volontaires et de militaires ont tant bien que mal éteint les flammes avec les moyens du bord, l'armée a ensuite déployé des hélicoptères pour verser de l'eau sur le feu.

L'incendie qui a duré tout le week-end, survient alors que le gouvernement kényan prévoyait la relance de l'industrie touristique, qui a perdu 1 milliard de dollars de revenus cette année, en raison de la Covid-19.