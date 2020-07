Congo : la déforestation de la région du Pool inquiète

La localité de Nkamou, située à environ 75 km de la ville de Brazzaville, en est une illustration. L’exploitation forestière artisanale, la production de bois de chauffage, de bois énergie (charbon de bois) sont des activités pratiquées par la plupart des habitants de cette contrée.

Bakekolo Eveline, une dame dans la trentaine et mère de plusieurs enfants, a cessé le travail des champs depuis belle lurette. Désormais, sa maisonnée vit de la vente du charbon de bois qu’elle produit elle-même.

« Je sais bien que couper les arbres ce n’est pas bien mais qu’est-ce que nous on peut faire, nous sommes au Pool, dans ce village cette activité est la meilleure puisque les jeunes n’ont rien d’autre à faire, aucune autre activité, on ne fait que des fours comme ça ».

Je sais bien que couper les arbres ce n’est pas bien mais qu’est-ce que nous on peut faire

Comme elle, un autre habitant du Pool, ancien milicien, affirme désormais ne vivre que de la vente du charbon de bois produit localement.

« L’état doit arranger ce problème, nous on souffre dans le Pool, ils n’ont qu’à envoyer des enseignants à notre école d’ici. Nos enfants souffrent, nous les parents, on ne fait que des charbons de bois si on veut gagner un peu d’argent. Car si on ne fait pas les charbons de bois, on ne peut gagner de l’argent. Et quand tu voles, on te coupe la main. Et même les charbons de bois qu’on fait si, on te voit avec des cheveux comme les miens on t’arrête sous prétexte que tu es Ninja (groupe rebelle) et quand la police d’arrête, elle saisi tous les sacs de charbon de bois, et te prenne tout l’argent. Donc l’état doit arranger ce problème au plus vite possible ».

Pour rappel, la localité de Nkamou comme bon nombre des localités situées dans le Pool, est une des victimes des événements socio-politiques de 1997, 1998, 2000 et encore récemment en 2015, qui ont secoué ce département. Des milliers d’hectares de forêts et d’arbres disparaissent ainsi aux coups de haches et tronçonneuses pour faire vivre les fours à charbon qui sont légions dans la région.

A la question de savoir s’il existe une politique pour empêcher ce phénomène, Nina Cynthia Kiyindou, en charge du programme Ressources naturelles et droits des communautés forestières à l’observatoire congolais des droits de l’homme OCDH répond.

« Dire qu’il existe une politique précise en ce qui concerne la lutte contre la déforestation dans le département du Pool, c’est un peu difficile mais je sais qu’il y a la stratégie nationale REDD, qui a été adoptée et qui a commencée à être mise en œuvre ».

A ceci s’ajoute des projets de retour à l’agriculture ou encore à l’élevage mis sur pied par certains habitants. Ruphin Kinanga est un jeune entrepreneur originaire du Pool qui a décidé de s’installer à Nkamou pour y créer un centre agricole et d’élevage. L’objectif poursuivi est de persuader les habitants de ce village d’arrêter avec l’activité de charbon et de retourner aux travaux champêtres.

« Depuis la fin de la guerre, les populations n’ont plus les moyens pour retourner faire les champs et attendre minimum une année, donc elles se sont lancées dans la production du charbon, donc nous avons ramené ce projet à Nkamou pour essayer de convertir actuellement les femmes productrices de charbons en éleveuses de pondeuse, là c’est le projet en bref ».

Cette initiative certes saluée par la population, n’a pas encore connu l’engouement souhaité par son promoteur qui ne perd pas espoir toutefois.

« Dans tout le village c’est ce que nous faisons les charbons de bois, si on ne le fait pas on ne va pas manger, nous souffrons vraiment. Dès qu’on a vu ce jeune arriver avec les poules, on était tous content toute la jeunesse du village. Mais ce qui est sûr et vrai, dans ce village tout le monde ne fait que les fours, les femmes comme les hommes ».

La destruction des forêts du Pool par la coupe pour le bois de chauffage et pour la fabrication de bois énergie (charbon de bois démontre à suffisance l’acharnement de l’humain sur la nature avec les impacts et autres conséquences qu’il a sur l’environnement. Comme on peut le voir sur cette carte, le département du Pool ne compte plus que deux forêts, une situation assez interpelatrice sur la déforestation de la région:

« Le département du Pool est parmi les départements les plus stratégique parce qu’étant très de Brazzaville, il n’est pas rare de voir au bout de quinze minutes dix à vingt camions chargés de bois entrain de circuler ou de charbon à bois, c’est pour dire que, la question est vraiment cruciale en ce qui concerne le département du Pool, le phénomène de la déforestation est bien là, il y a des zones ou, il y avait la forêt avant maintenant, il n’y a plus de forêt. La forêt a disparu donc pour dire que la question se pose avec acuité en ce qui concerne le département du Pool ».

Les demandes d’entretiens au ministère du tourisme et de l’environnement sur la politique officielle de l’Etat Congolais sur la question n’ont pas abouties jusqu’au moment du bouclage de ce reportage.

Reportage de Rosie PIOTH et Berdy PAMBOU, grâce au soutien de Pulitzer Center et RJF.