Coronavirus : la situation en Afrique

À ce jour, la pandémie a dépassé la barre des 770 000 cas de contaminations, pour au moins 16 450 morts en Afrique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est déclarée “préoccupée” lundi par l’accélération de l’épidémie de Covid-19 sur le continent, qui avait jusqu’à présent été relativement épargné. Avec 408 052 cas et 6 093 décès, l’Afrique du Sud est pays le plus touché par la pandémie sur le continent. L‘épidémie accélère avec une progression de 30 % au cours de la semaine dernière en Afrique. Le virus progresse de 31 % au Kenya, 26 % en Ethiopie, 50 % à Madagascar, 57 % en Zambie, 69 % en Namibie et 66 % au Botswana.

Les statistiques (au 24 juillet à 6:30 GMT )

Cas confirmés = 788 719

Décès = 16 715

Guérisons = 446 429

Malades encore hospitalisés = 325 388

Pays par ordre alphabétique

Afrique du Sud : 408 052

Algérie : 25 484

Angola : 851

Bénin : 1 694

Botswana : 522

Burkina Faso : 1 070

Burundi : 345

Cameroun : 16 522

Cap-Vert : 2 190

Comores : 340

Congo-Brazzaville : 3 038

Côte d’Ivoire : 15 001

Djibouti : 5 031

Égypte : 90 413

Erythrée : 261

Eswatini : 2 021

Éthiopie : 11 933

Gabon : 6 588

Gambie : 170

Ghana : 29 672

Guinée : 6 806

Guinée-Bissau : 1 954

Guinée équatoriale : 3 071

Kenya : 15 601

Lesotho : 359

Libéria : 1 117

Libye : 2 314

Madagascar : 8 381

Malawi : 3 302

Mali : 2 494

Maroc : 18 264

Maurice : 343

Mauritanie : 6 067

Mozambique : 1 582

Namibie : 1 522

Niger : 1 124

Nigeria : 38 948

Ouganda : 1 079

RCA : 4 590

: 4 590 RD Congo : 8 720

Rwanda : 1 710

Sao Tomé et Principe : 749

Sahara occidental : 10

Sénégal : 9 266

Seychelles : 108

Sierra Leone : 1 752

Somalie : 3 171

Soudan : 11 237

Sud-Soudan : 2 239

Tanzanie : 509

Tchad : 915

Togo : 828

Tunisie : 1 406

Zambie : 3 789

Zimbabwe : 2 124

Pays les plus touchés par région

Afrique australe = Afrique du Sud (408 052 cas, 6 093 décès, 236 260 guérisons)

(408 052 cas, 6 093 décès, 236 260 guérisons) Afrique de l’est = Kenya (15 601 cas, 263 décès, 7 135 guérisons)

(15 601 cas, 263 décès, 7 135 guérisons) Afrique de l’ouest = Nigeria (38 948 cas, 833 décès, 16 061 guérisons)

(38 948 cas, 833 décès, 16 061 guérisons) Afrique centrale = Cameroun (16 522 cas, 382 décès, 13 728 guérisons)

(16 522 cas, 382 décès, 13 728 guérisons) Afrique du nord = Égypte (90 413 cas, 4 480 décès, 31 066 guérisons)

Le point du jeudi 23 juillet

Au Maroc, les autorités ont décidé d’interdire les déplacements hors de la ville de Tanger pendant l’Aïd al-Adha, fête traditionnellement – prévue cette année à partir de fin juillet- marquée par des réunions familiales, pour réduire les risques de contagion. Selon une note de la confédération patronale ( CGEM ) publiée jeudi, il a donc été demandé aux entreprises locales de ne pas délivrer d’autorisation de circulation à leurs employés pour cette période.

En Afrique du Sud, près de 13.000 agents de santé ont été infectés, a annoncé jeudi le ministère sud-africain de la Santé, Popo Maja. Il précise par ailleurs que sur le total des agents de santé touchés par le Covid-19, 6 394 d’entre-eux étaient totalement guéris. L’Afrique du Sud a enregistré 572 décédés ces dernières 24 heures, un niveau record en une journée qui porte le bilan total à 5 940, a indiqué le ministère de la Santé mercredi. Près de la moitié des décès sont intervenus dans la province du Cap-Occidental, tandis que la majorité des cas positifs se trouvent dans celle de Gauteng, où se trouvent Johannesburg, hub économique et financier, et la capitale Pretoria.

Au Burkina Faso, le pays va rouvrir le 1er août ses frontières aériennes, fermées depuis trois mois. Les autres frontières, terrestres et ferroviaires, restent fermées jusqu‘à nouvel ordre”, a déclaré le ministre de la Communication Remis Fulgance Dandjinou, lors d’un point de presse à l’issue du conseil des ministres.

Le point du mercredi 22 juillet

À Madagascar, cacophonie au gouvernement sur la stratégie contre le Covid-19. “Le gouvernement tient à exprimer toute sa consternation à la découverte d’une lettre signée par le ministre de la Santé publique et portant requête urgente pour l’appui à la lutte contre l‘épidémie de Covid-19”, a déclaré la porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Lalatiana Rakotozafy, dans un communiqué daté de mardi. L’appel du ministre de la Santé “est une initiative personnelle”, prise “sans concertation” avec le gouvernement ou le président malgache Andry Rajoelina, a tenu à préciser le gouvernement. Madagascar compte actuellement 8 162 cas confirmés dont 69 décès.

Au Sénégal, 136 nouveaux ont été enrégistrés ce mercredi avec 3 décès supplémentaires et 64 guérisons. Ces 136 nouvelles infections ont été détectées sur un échantillon de 1244 tests, au cours des dernières 24h, soit un taux de positivité de 10, 93 %, a précisé le directeur de la Prévention au ministère de la Santé, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.

Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a décrété mardi un couvre-feu et réinstauré des mesures strictes de confinement pour tenter d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus, après une brusque récente hausse des cas.