Usa : espoir pour un vaccin anti-covid-19

C’est le résultat que les scientifiques espéraient.

Le premier essai de vaccin anti covid-19 aux États-Unis, a ravivé le système immunitaire des personnes, ont rapporté mardi des chercheurs de l’université de Vanderbilt dans le Tennessee.

C’est un vaccin à deux doses.

“C’est une façon prudente de procéder par étapes, a expliqué le docteur William Schaffner de Vanderbilt University, l’un des membres de l‘équipe de recherche. D’abord, un petit groupe de jeunes. Ensuite, vous l‘étendez aux personnes âgées car cela a très bien fonctionné dans le groupe plus jeune. Et nous devrons voir comment les personnes âgées réagissent . Nous savons qu’ils ne réagissent généralement pas aussi bien que les plus jeunes aux vaccins. C’est donc quelque chose que nous examinerons très attentivement. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles, il s’agit d’un vaccin à deux doses, car nous voulons clairement protéger les personnes âgées et les personnes fragiles atteintes de maladies chroniques sous-jacentes.”

Les chercheurs ont relevé quelques effets secondaires sur les personnes testées.Outre des bras enflés , l’on a relevé des douleurs et des fièvres. “C’est le petit prix à payer pour la protection contre les Covid”, a commenté le docteur William Schaffner.

Une vingtaine de vaccins sont testés actuellement dans le monde, contre la Covid-19.