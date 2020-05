Coronavirus : l'Éthiopie offre une assurance-vie aux personnels soignants

En Éthiopie, les professionnels de la santé impliqués dans la lutte contre le nouveau coronavirus bénéficieront désormais d’une assurance-vie.

C’est qui ressort d’un protocole d’accord signé samedi entre la ministre de la Santé, le Dr Liya Tadesse et Netsanet Lemessa, PDG d’Ethiopian Insurance Corporation, une structure publique. La bonne nouvelle a été donnée par la Fana Broadcasting Corporate (FBC), chaîne de télévision et radio publique sur sa page Twitter.

#Ethiopia: Minister of Health, Dr Lia Tadesse, today visited #Covid_19 containment and other related efforts at the #Adama Hospital Medical College in #Oromia regional state pic.twitter.com/dJzxdiMqSR

FBC