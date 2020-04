Ebola en RDC : la dernière patiente guérie, une autre en fuite

En RDC, la dernière patiente d’Ebola est sortie de l’hôpital dimanche, ont annoncé les autorités sanitaires.

La fillette de 7 ans était prise en charge dans un Centre de traitement d’Ebola (CTE) de la ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu dans l’est de la RDC.

« On s’est mis à pied d’oeuvre et voilà le résultat, c’est le résultat d’un travail d‘équipe, tout le monde a mis la main à la patte et pour ça nous nous en réjouissons. Nous voulons encore continuer sur cette même lancée pour que nous puissions mettre fin à cette maladie dans cette contrée. Merci à tout le monde pour sa contribution », a déclaré une autorité sanitaire.

Mais les autorités déplorent l‘évasion d’une autre patiente et disent mener des recherches pour la retrouver. Un appel a par ailleurs été lancé aux proches de la fugitive.

« Si les parents ont chaché la patiente, nous leur demandons d’aider la communauté, d’aider les malades et d’aider tous les gens en contact autour de ce malade, pour qu’on le prenne en charge », a déclaré l’adjoint au maire de Beni, Modeste Bakwanamaha.

La RDC était sur le point de déclarer la fin de la 10e épidémie d’Ebola le 13 avril, quand un nouveau cas a été signalé. Depuis sa déclaration en août 2018, l‘épidémie a tué 2.279 personnes pour 3.461 cas, selon un bilan officiel.

Parallèlement, 442 cas de Covid-19 dont 28 décès ont été recensés sur le sol congolais. Cinq cas ont été enregistrés dans le Nord-Kivu dont deux à Beni. Tous ont été déclarés guéris dans cette province.