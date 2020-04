Lancement d'une initiative africaine pour lutter contre le COVID-19

Les pays africains se préparent pour la rispose face à la propagation du COVID-19 sur le continent.

Le roi Mohammed VI du Maroc s’est entretenu lundi avec ses homologues ivoirien Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall pour tenter de trouver des solutions pour répondre à la crise.

Selon les médias locaux, au cours de ces entretiens téléphoniques, Mohammed VI a proposé le lancement d’une initiative de Chefs d’État africains en vue d’établir un cadre opérationnel à même d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie du nouveau coronavirus suite à son évolution alarmante sur le continent africain.

“Il s’agit d’une initiative pragmatique et orientée vers l’action, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie”, rapporte l’Agence marocaine de presse (MAP).

Une initiative vivement saluée par le président Macky Sall qui annonce dans la foulé sur Twitter qu’une « vidéoconférence entre les Chefs d’État et de Gouvernement des pays concernés se fera prochaine ».

J'ai remercié Sa Majesté pour cette heureuse initiative, et exprimé ma volonté d’oeuvrer au succès de la démarche qui fera prochainement l’objet d’une visioconférence entre les Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays concernés. — Macky Sall (@Macky_Sall) April 13, 2020

La pandémie du COVID-19 s’accélère davatange sur le continent. Elle a déjà fait plus de 15 300 cas confirmés dont près 800 décès et 2 946 personnes déclarées guéries à ce jour. Pour l’heure, sauf deux pays sont épargnés à savoir le Lesotho et les Comores.