Covid-19 : premier cas confirmé en République du Congo

Un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué en en République du Congo, a déclaré à la télévision nationale congolais de la communication, Thierry Lézin Moungalla, précisant qu’il s’agit d’un ressortissant franco-congolais de 50 ans, arrivé sur le territoire congolais le 1 mars en provenance de Paris après un bref séjour à Amsterdam au pays-bas.

CORONAVIRUS: le Gouvernement annonce le premier cas de COVID-19 au #Congo. Il s’agit d’un franco-congolais de 50 ans, venu de France via Addis Abeba. Le gouvernement rappelle l’importance des « gestes barrières », de la vigilance et de la prévention.



Lire le communiqué ici

???? pic.twitter.com/CfoyavHRGf — Thierry Moungalla (@ThMoungalla) March 14, 2020

Selon le communiqué, l‘épouse du concerné, de nationalité française ainsi que leur fillette de 6 ans ont été isolés et sont sous surveillance permanente alors que le traçage et la recherche des autres sujets entrés en contact avec le patient sont en cours.

Pour contrer le virus, Brazzaville avait annoncé le 4 mars 2020 une batterie de mesures. Parmi lesquelles, la mise en quarantaine de tout passager en provenance de pays à risque (la France, l’Italie, la Chine, la Corée du Sud et l’Iran).

Le gouvernement congolais appelle les populations à la plus extrême vigilance ainsi qu’au respect des gestes barrières à savoir le lavage des mains et le maintien d’une distance de plus d’un mètre entre individus.

Après le Cameroun, le Gabon, la RDC, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Congo est le sixième pays d’Afrique Centrale à signaler un premier cas de l’actuel coronavirus.