Coronavirus en Afrique du Sud : le président Ramaphosa appelle au calme

L’Afrique du Sud en “état d’alerte” après l’annonce du premier cas de coronavirus sur son territoire.

Face à cette menace, le président Cyril Ramaphosa a appelé les Sud-Africains à rester calme.

“Le rapport que j’ai reçu du ministre de la santé m’a montré que nous pouvons être plus vigilants et que nous pouvons passer à des niveaux d’alerte plus élevés. Et nous l’avons évidemment fait, afin qu’il n’y ait pas de panique. Les Sud-Africains ne devraient pas paniquer. Nous devrions être vigilants”.

Les Sud-Africains ne devraient pas paniquer. Nous devrions être vigilants.

Actuellement hospitalisé, le patient de 38 ans déclaré positif est à l’isolement depuis le 3 mars”. Il a recemment séjourné avec sa famille en Italie.

Pour gérer cette situation, Cyril Ramaphosa promet donc de jouer la carte de la transparence avec les Sud-Africains.

“Nous continuerons à informer les Sud-Africains de manière très ouverte et transparente sur le nombre de mesures que nous allons prendre, car il s’agira d’une crise nationale et nous devons tenir notre peuple informé. Et cela aura d‘énormes répercussions sur un certain nombre de choses…”.

Ce premier cas en Afrique du Sud porte à 27 le nombre de cas de coronavirus signalés en Afrique. L’Algérie étant la plus touchée avec 17 cas suivie du Sénégal avec quatre.