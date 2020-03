Covid-19 : un robot pour personnes âgées

Ce n’est pas de la fiction. Ce robot assiste les personnes âgées. Il répond au nom de Temi. Les personnes âgées étant plus vulnérable au virus, certaines maisons de retraites ont donc pris des mesures.

Le robot d’assistance Temi, est une solution technologique pour l’aide aux seniors, et pour soulager le travail de personnel de santé.

Il permet également de préserver la santé des seniors autant que possible tout en restant proche de leur famille à travers des appels vidéo.

“En raison de la récente épidémie, nous avons interdit aux familles de visiter notre maison de retraite depuis le début de la nouvelle année lunaire. Mais bien sûr, nos résidents âgés se sentiraient déprimés lorsqu’ils ne peuvent pas rencontrer leur famille. À l’aide de ce robot, ils peuvent passer des appels vidéo, de sorte que les familles peuvent toujours communiquer avec les personnes âgées face à face sans être physiquement présentes”, a déclaré Wong Ka Cheong, un membre du staff.

L’apparition du virus COVID-19 a causé beaucoup de perturbations dans la vie quotidienne à Hong Kong.

De nombreuses écoles ont fermé leur porte. Il a été même conseillé d‘éviter les activités sociales.

Mais grâce à ce robot, certaines familles se sentent rassurer.

“Le centre pour personnes âgées a acheté un robot, ce qui me permet de rencontrer ma mère. Parfois, je remarque qu’elle a oublié de mettre son dentier, je peux immédiatement demander aux infirmières de le lui rappeler. C’est plus facile quand on peut se voir. Mais le simple fait d’appeler au téléphone n’est peut-être pas si précis, mais quand je la vois, il est plus sûr de savoir qu’elle va bien”, a indiqué Leung Miu Chila, fille d’une patiente.

Inventé par une entreprise de Tel-Aviv en Israël, le robot Temi peut rappeler aux résidents d’accomplir leur tâche quotidienne comme se laver les mains et faire de l’exercice grâce à sa fonction de guidage vocal.