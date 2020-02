Îles éparses : Paris et Antananarivo optent pour le dialogue

Le chef de la diplomatie française a échangé jeudi avec le président malgache à Antananarivo. Une rencontre sur fond de vives querelles entre Madagascar et la France au sujet des Île éparses, terres émergées d’environ 7 km2 situées entre la Grande-Île et le continent africain. Et riches en hydrocarbures.

“Nous devons poursuivre le dialogue dans un esprit de confiance, essayer de part et d’autre de trouver des solutions satisfaisantes pour nos deux pays. Les deux présidents Macron et Rajoelina se sont engagés sur cette démarche, qui veut dire : la commission mixte qui a tenu sa première réunion, une deuxième devrait avoir lieu assez rapidement et c’est dans cet esprit et cette volonté-là que nous devons continuer notre travail ensemble”, a affirmé Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères.

Nonobstant ce différent territorial, jeudi, les deux États ont du reste paraphé deux accords.

“Il faut lutter contre la pauvreté et pour l’amélioration des conditions de vie des Malgaches. De ce point de vue, les deux accords de coopération que nous venons de signer dans les secteurs essentiels de l‘éducation sont importants et nous serons également amenés à agir ensemble dans le domaine de la santé, dans le domaine de l’agriculture, dans le domaine de la rénovation urbaine”, a poursuivi le ministre français.

Prochaine étape de cette visite de Jean-Yves Le Drian sur le continent, le Mozambique.