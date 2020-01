Coronavirus : contrôles à l'aéroport de Dakar

Pour le moment, en Afrique aucun cas n’a été confirmé, cependant au Sénégal des mesures ont été prises.

Préoccupations croissantes concernant la propagation du coronavirus en Afrique. À l’aéroport Blaise Diagne de Dakar au Sénégal, des dispositions médicales sont en place pour contrôler les passagers à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

“En tant qu’administration aéroportuaire, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour mettre en place un système de détection des passagers fiévreux et porteurs potentiels du virus. Grâce à ce qui a été mis en place, tous les passagers entrants sont contrôlés, sont observés pour voir s’ils sont porteurs d’un virus, et s’ils ont une température”, a indiqué Xavier Mari, directeur général de LAS – la société qui gère l’aéroport.

La sécurité a été renforcée à travers des caméras thermiques qui sont des appareils de capture d’images pour identifier les passagers avec des températures anormalement élevées.

“Le premier signe de ces maladies transmissibles est la fièvre, la technologie a été adaptée pour détecter les personnes avec une température de 38 degrés ou plus. Ceci explique la mise en place de ces caméras thermiques dans le cadre des coronavirus notamment, mais en réalité ces caméras thermiques peuvent être utilisé pour tout autre type de maladie infectieuse”, explique le Dr Barnabé Gning, médecin hygiéniste en chef à la frontière aérienne de l’aéroport Blaise Diagne de Dakar.

L‘épidémie du virus sévissant en Chine a été repérée dans d’autres parties du monde. L’Afrique attend des milliers de Chinois sur le continent, car beaucoup seraient rentrés chez eux pour le festival annuel du Nouvel An chinois en janvier.