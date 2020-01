Guinée : hommage aux manifestants tués, la protestation suspendue

En Guinée, une cérémonie funéraire pour les manifestants morts lors des récentes manifestations anti-gouvernementales a eu lieu vendredi. De nouveaux décès ajoutés à la liste des victimes des mesures de répression prises par les forces de l’ordre à l’encontre des manifestants antigouvernementaux.

“Je suis toujours attristé de me retrouver ici à la morgue pour voir ces corps transportés, ceux de jeunes gens lâchement assassinés par le gouvernement guinéen qui est censé les protéger. C’est toujours une source de consternation quand cela arrive, d’autant plus que ce que le peuple guinéen demande n’est pas tant que ça, c’est juste le respect des lois et des principes qui régissent notre société”, déplore Abdoulaye Oumou Sow, un partisan du collectif de l’opposition, FNDC, initiateur de la contestation.

Les opposants au président Alpha Condé protestent contre sa démarche de révision de la constitution qui lui permettrait de se présenter pour un troisième mandat.

Une coalition de partis d’opposition est à la tête de la protestation, qui a vu la mort de manifestants lors d’affrontements avec les forces de l’ordre. Les manifestations ont été suspendues pour permettre cette cérémonie funéraire pacifique. Elles devraient reprendre les 21 et 22 janvier.