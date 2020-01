RDC : les violences en Ituri, possibles "crimes contre l'humanité" voire un "génocide" (ONU)

Les violences en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo depuis décembre 2017, “pourraient présenter des éléments constitutifs de crimes contre l’humanité” voire de “crime de génocide”, selon un rapport des Nations unies.

“Au moins 701 personnes ont été tuées”, selon ce rapport du bureau conjoint des Nations unies et des droits de l’homme (BCNUDH). “La grande majorité des victimes des attaques semble avoir été visée en raison de leur appartenance à la communauté Hema (au moins 402 membres de cette communauté tués entre décembre 2017 et septembre 2019)”.

“L’un des enjeux majeurs du conflit est en effet le contrôle des terres par les Lendu”, ajoute ce rapport conjoint de la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) et du bureau des droits de l’homme.

Les violences entre lendu, majoritairement agriculteurs, et hema, éleveurs et commerçants, ont repris fin 2017 dans cette province frontalière de l’Ouganda par ailleurs convoitée pour son or et son pétrole sur les bords du lac Albert.

Un précédent conflit entre 1999 et 2003 avait fait des dizaines de milliers de morts jusqu‘à l’intervention d’une force européenne, Artémis, sous commandement français.

Ces nouvelles violences dans le territoire de Djugu au nord du chef-lieu Bunia, “ont causé le déplacement massif des habitants”: “près de 57.000 personnes se seraient réfugiées en Ouganda et plus de 556.356 autres se seraient déplacées vers les territoires voisins et à proximité de la ville de Bunia depuis février 2018”.

“La première vague de violence, de décembre 2017 à mai 2018, s’est manifestée par des affrontements intercommunautaires entre des membres des communautés Hema et Lendu”, détaille le rapport.

“En septembre 2018, les violences ont repris sous la forme d’une série d’attaques contre les forces de défense et de sécurité congolaises par des assaillants Lendu, suivies d’opérations de riposte par les FARDC”, les Forces armées de la RDC, ajoute-t-on.

“A partir de juin 2019, une troisième phase de violence a été observée avec des attaques contre la communauté Hema commises également par des assaillants Lendu – sans générer de riposte de la part de la communauté Hema, et des opérations menées par les FARDC contre ces assaillants”.

Ces violences ont fait “168 autres blessées et 142 personnes ont été victimes de violences sexuelles”, là aussi majoritairement chez les Hema (“79 blessés entre décembre 2017 et septembre 2019”).

