Élections en Namibie : dernier meeting de la SWAPO

C’est en musique et en danse que la SWAPO, principal parti politique namibien a tenu son dernier meeting de campagne. Samedi, Hage Geingob a rassemblé ses troupes à quelques jours seulement des élections. Dans ce stade de Windhoeck la capitale namibienne, le président sortant et candidat à sa propre succession a appelé ses militants à la mobilisation.

“Pour assurer un avenir meilleur à la Namibie, votez pour la SWAPO. D’accord ? Et n’oubliez pas votre serviteur. Votez aussi pour moi afin que je puisse continuer ce que nous avons fait”, a-t-il déclaré.

Geingob sera face à huit autres candidats, dont l’ancien député Mc Henry Venaani, membre du mouvement démocratique populaire (PDM, opposition).

“Nous sommes prêts à nous présenter aux élections et j’appelle tous les Namibiens à participer dans un esprit de paix et d’unité – en maintenant notre bilan impeccable d‘élections libres et régulières”, a affirmé le président namibien devant ses partisans.

L’organisation du peuple du sud-ouest africain (Swapo) est le principal parti politique namibien depuis l’indépendance du pays en 1990.

Des milliers d‘électeurs namibiens sont attendus aux votes dès mercredi matin sur toute l‘étendue du territoire.