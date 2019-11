Congo - Rugby : les Taureaux de Brazza sacrés champions

Le Doppel Rugby Championship a démarré un peu plus tôt samedi 2 novembre sous un soleil brûlant et a accueilli les joueurs sur un gazon artificiel. Organisé à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, ce tournoi à la ronde opposait cinq équipes les unes aux autres. À l’issue de la première journée, le club de rugby Les Intouchables a terminé 5ème avec 4 points.

Les Congolies Rugby club ont obtenu 11 points en 4ème position, tandis que le Stade de Brazzaville a terminé en 3ème position. Les deux meilleures équipes, Les Taureaux de Brazza et Les Barbares de Pointe-Noire étaient positionnées pour la finale.

Dans une ambiance intimidante, dimanche soir, les visiteurs de Brazzaville ont pris une longueur d’avance sur leurs adversaires avant la finale. Puis est venue l’heure des hostilités. Un score serré qui a vu trois points faire toute la différence dans le championnat.

Pour les organisateurs de la compétition, l’objectif a été atteint. Ce tournoi est une première dans l’histoire sportive du pays.

“Cette compétition a permis pour la première fois en rugby congolais, la rencontre de toutes les meilleures équipes officielles en une seule compétition permettant également la détection de talents afin de contribuer à constituer l‘équipe nationale de rugby, les Diables Rouges du Congo qui seront cohérents et combleront l‘écart entre Brazzaville et Pointe-Noire. Nous espérons que l‘équipe technique nationale et les entraîneurs de l‘équipe nationale de rugby congolaise ont eu du spectacle et pourront sélectionner les joueurs de cette compétition qui joueront avec l‘équipe nationale”, espère Stanislav, l’un des organisateurs du tournoi.

Les Barbares de Pointe-Noire se sont inclinés devant Les Taureaux 12 points à 15. Une occasion de mieux se préparer à la deuxième édition de la compétition, qui devrait avoir lieu l’année prochaine. Mais avant cela, ils espèrent envoyer une poignée de joueurs renforcer les Red Devils qui affronteront les Lions Indomptables lors de leur prochain match international de rugby.