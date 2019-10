Le tourisme local booste les revenus africains

Le tourisme local rapporte plus d’argent à l’Afrique. Selon le World Travel Council, le tourisme intérieur contribue à 56 % des revenus du tourisme en Afrique. Les 44 % restants proviennent de touristes étrangers.

Bien que les publicités touristiques africaines s’adressent aux étrangers, plusieurs pays africains connaissent une forte augmentation du tourisme intérieur, notamment le Rwanda, le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie, la Côte d’Ivoire et le Rwanda.

Jumia la plus grande plateforme en ligne du Nigeria a publié le rapport de 2019 sur l’hospitalité en Afrique avec des recherches menées dans 40 pays. Je me suis entretenu avec Abdesslam Benzitouni, le responsable de la communication et des relations publiques de leur groupe, afin d’en savoir davantage.

Avec plus d’1,1 milliards d’Africains attendus dans la classe moyenne d’ici 2050, les gouvernements africains doivent investir dans l’infrastructure, réduire les taxes locales sur les vols et créer des initiatives pour promouvoir de nouveaux sites pour le tourisme local.