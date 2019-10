Mondial de rugby : l'Afrique du Sud écrase le Canada et file en quart

L’Afrique du Sud a validé, mardi, son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, au Japon, en étrillant le Canada 66-7, avec 8 essais et le point bonus.

C’est ce qu’on appelle une fessée. L’Afrique du Sud a validé, avec la manière et sans forcer, son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby qui se dispute en ce moment au Japon. Les Springbocks n’ont pas fait, en effet, dans la demi-mesure pour surclasser le Canada ce mardi pour leur quatrième et dernier match de la phase des poules du tournoi.

Ils se sont imposés sur le score sans appel de 66 à 7, pour prendre provisoirement la tête de leur groupe devant la Nouvelle-Zélande qui affronte l’Italie samedi. Ce succès, avec 8 essais et le point bonus, a permis à un homme d’entrer dans les annales du rugby : Cobus Raïna. Le demi de mêlée des Bocks a, en effet, inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde… en à peine 20 minutes.

Autre symbole de cet éclatant succès des Sud-Africains… le 47-0 à la mi-temps avec à la clé 7 essais. Parmi les favoris du tournoi, les Springbocks, champions du monde en 1995 et en 2007, rejoignent ainsi la France et l’Angleterre premières nations à se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe du monde, sans doute l’une des plus indécises de l’histoire.