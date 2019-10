Égypte : la plus grande tour d'Afrique en construction

L‘Égypte va abriter la plus grande tour d’Afrique, au Caire, la capitale administrative du pays. Les travaux de construction de l’immeuble qui devrait recevoir des institutions étatiques et gouvernementales, des missions diplomatiques, des banques et des entreprises entre autres, étant en cours, son ouverture probable est prévue pour janvier 2020, affirment les autorités.

“C’est la plus haute tour d’Afrique, 385 mètres de haut. Elle est composée de trois parties. La première partie est réservée à l’installation des bureaux, comme un espace ouvert, les entreprises, les banques, les agences. La deuxième partie comportera des appartements qui se trouvent au sommet. Et ce sont des appartements entièrement meublés. Et la partie supérieure c’est l’hôtel, avec comme d’habitude avec des halls d’entrée et toutes les caractéristiques que l’on peut trouver dans un hôtel”, explique Yousery Salamouny, ingénieur sur le projet.

L’exécution de ces travaux a été confiée à la société d’ingénierie China State Construction Engineering Corporation. La tour devrait être la deuxième plus haute du Moyen-Orient après la Burg Khalifa à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.

Selon les projections, la tour boostera les recettes touristiques de l‘Égypte qui ont progressé de 28,5 % pour atteindre les 12,6 milliards de dollars au titre de l’exercice 2018-2019, rapporte le ministère du Tourisme.