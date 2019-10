L'Afrique brille aux mondiaux d'athlétisme

Les championnats du monde d’athlétisme en cours à Doha vont bientôt prendre fin. Depuis une semaine, les jeux suscitent beaucoup d’enthousiasmes et les athlètes africains se démarquent.*

L’athlète burkinabé Hugues Fabrice Zango, a remporté la médaille de bronze au triple saut masculin, remportant ainsi la première médaille du pays aux Championnats du monde d’athlétisme.

Le champion d’Afrique en titre a également amélioré le record du continent à 17,66m.

La Kényane Beatrice Chepkoech a remporté le 3000m steeple-chase avec un temps record de 8:57.84.

L‘Éthiopien Muktar Edris, a défendu avec succès son titre à Doha lundi.

Edris a terminé la course à 12:58.85. c’est la troisième fois dans l’histoire des Championnats du Monde que le titre du 5000m a été remporté avec un temps inférieur à 13 minutes.

Son compatriote Selemon Barega a terminé deuxième avec la médaille d’argent.

L’Ougandaise Halimah Nakaayi a réussi l’une des plus grosses surprises de cette année en remportant la catégorie féminine du 800 m, battant la favorite d’avant course Ajee Wilson qui n’a obtenu que la médaille de bronze.

L’Ouganda était parfaitement en mesure d’entrer dans l’histoire, puisque la nation avait deux finalistes dans la course, c’est la première fois que le pays participe à la finale des Championnats du monde.

Le Kényan Ferguson Cheruiyot Rotich a remporté la médaille de bronze mardi lors de la finale du 800m, ajoutant ainsi un trophée à la corbeille des médailles des nations est-africaine.

Rotich a fait un chrono de 1:43.47, derrière l’Américain Donovan Brazier qui a gagné l’or en 1:42.34, et Amel Tuka de Bosnie en 1:43.82.

L’Ivoirienne Marie José Talou a remporté la médaille de bronze au 100 mètres féminin avant de subir une blessure qui lui a valu une place dans la finale du 200 mètres.

Agnes Jebet, du Kenya, a remporté la médaille de bronze au 10.000 mètres féminin.

Au total, le Kenya a remporté deux médailles d’or et deux de bronze, l‘Éthiopie vient en deuxième position avec une médaille d’or et deux d’argent, l’Ouganda a une médaille d’or le Burkina Faso une médaille de bronze et la Côte d’Ivoire également une autre de bronze.

Coupe du monde de rugby 2019

Ce vendredi, l’Afrique du Sud affrontera l’Italie dans le seul match du groupe B de la journée. Une victoire de l’Afrique du Sud-Est impérative, car elle se classe troisième avec 5 points derrière la Nouvelle-Zélande qui a 9 points et l’Italie 10 points. Tandis que la Namibie et le Canada n’ont pas encore enregistré un point dans la compétition.

L’Afrique du Sud a perdu son premier match 13 à 23 contre la Nouvelle-Zélande lors de la première journée, avant de battre la Namibie 57 à 3 lors de la deuxième journée. La Namibie, son premier match contre l’Italie 22-47, avant de perdre contre l’Afrique du Sud.

CAN U-23 les groupes sont désormais connus

L‘équipe d’Egypte U-23 s’est retrouvée aux côtés du Mali, du Cameroun et du Ghana dans le Groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations U-23 2019.

L’autre groupe B accueillera le Nigeria, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Zambie. Les tirages au sort ont eu lieu au Caire jeudi.

L’Egypte accueille la compétition entre le 8 et le 22 novembre sur deux sites au Caire, le stade international du Caire et le stade Al Salam.

Les trois meilleures équipes représenteront le continent aux Jeux olympiques d‘été de Tokyo en 2020.