Nigeria : neuf morts dans deux attaques djihadistes

Nouvelles attaques meurtrières des djihadistes dans le Nord-est du Nigeria. Neuf personnes dont un policier et un militaire ont été tuées dans deux opérations distinctes menées par Boko Haram.

Vendredi soir, les combattants présumés de la branche affiliée à l’Etat islamique ont attaqué des soldats nigérians et tchadiens dans la ville de Gajiram, à 80 km de Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno. Bilan 8 morts.

Une autre attaque menée par l’autre fraction contre un poste militaire dans la ville de Banki à la frontière avec le Cameroun s’est soldée par le décès d’un soldat.

“Par la grâce de Dieu, nous ne rentrerons pas chez nous, après cet enterrement, nous irons au front pour en finir avec eux”, a déclaré Mai Gana Mai Durma, le commandant des chasseurs de l’Etat de Borno.

En dix ans, l’insurrection de Boko Haram a déjà fait de près de 35 000 morts et contraint plus de deux millions de personnes à abandonner leurs domiciles dans le Nord-est du Nigeria et les pays voisins.