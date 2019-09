Afrique du Sud : intégrer les communautés dans la lutte contre le braconnage

Intégrer les communautés locales à la protection de l’environnement a jusqu’ici été l’un des points essentiels de l’Afrique du Sud dans la lutte contre le braconnage des rhinocéros, qui a régulièrement diminué depuis le pic de 1 215 animaux tués il y a cinq ans.

Selon Barbara Creecy, la ministre de l’Environnement, des Forêts et des Pêches, l’Afrique du Sud qui compte l’une des plus grandes populations de rhinocéros au monde, lutte contre le crime organisé dans ses parcs nationaux et privés, car la demande est forte sur les marchés asiatiques, où la corne de rhinocéros est un ingrédient recherché dans la fabrication des médicaments traditionnels, ce qui alimente les massacres.

Bien que l’on pense généralement que les cornes ont des propriétés aphrodisiaques, les scientifiques affirment que tel n’est pas le cas.

«Nous allons redoubler d’efforts pour faire en sorte que les communautés qui vivent aux limites de nos parcs bénéficient de la conservation et de l‘économie de la biodiversité, de sorte qu’elles ne soient pas exposées au recrutement par des opérations de braconnage», a-t-elle déclaré dans un communiqué à l’ocasion de la Journée mondiale du rhinocéros.

Elle a ajouté que le braconnage des rhinocéros continuait de diminuer, en partie à cause de poursuites judiciaires plus sévères et de stratégies anti-braconnage, telles que des chiens renifleurs spécialisés dans la détection des cornes de contrebande.

De janvier à juin 2019, le nombre de rhinocéros cueillis dans le pays s‘élevait à 318, contre 386 tués au cours de la même période l’an dernier, a déclaré Creecy.

Plus de la moitié des rhinocéros tués cette année -190 animaux – ont été découverts dans le vaste parc national Kruger d’Afrique du Sud, dans le nord du pays, où 1 202 incursions et activités de braconniers ont été signalées au cours des six premiers mois de juin.

« Bien que la bataille pour mettre fin au braconnage soit loin d‘être terminée, nous sommes fiers de dire que nos efforts en tant que gouvernement, propriétaires privés de rhinocéros et citoyens concernés, porteront leurs fruits si nous continuons à mettre en œuvre l’Approche stratégique intégrée pour la gestion de rhinocéros », a déclaré Creecy.

Les estimations varient, mais l’Afrique du Sud compterait jusqu‘à 80 % d’une population mondiale estimée à plus de 20 000 rhinocéros. Ce qui en ferait le centre de la crise du braconnage.

