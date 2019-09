Kenya : un bidon roulant pour transporter de l'eau

L’approvisionnement en eau au Kenya, une tâche difficile pour les populations.Et pour faciliter la corvée, un bidon roulant…le Water Roller. Un système permettant aux populations rurales de transporter de l’eau avec un effort reduit.

“‘Rolling Springs’ est le nom de l’invention, système que nous avons mis au point pour aider les femmes, les enfants et les personnes âgées à ne plus porter de l’eau sur leur dos. J’ai été très clair sur le niveau de tension, le handicap physique et les blessures causées par cette pratique. De plus, le Kenya et l’Afrique sont si avancés à bien des égards et, en même temps, nous avons encore des femmes et des enfants qui portent de l’eau sur leur dos sur 10 ou 20 kilomètres. “ explique Herman Bigham, homme d’affaires et inventeur des bidons roulants.

Ces machines fabriquées au Kenya sont conçues à partir d’une combinaison de matériaux recyclés notamment de vieux pneus et du bois local. Ils permettent aux populations de Kitengela de transporter jusqu‘à trois bidons de 20 litres d’eau sur de longues distances et sont conçus pour être roulés sur n’importe quel terrain.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 263 millions de personnes dans le monde passent plus de 30 minutes par trajet à transporter de l’eau.

AP