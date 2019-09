Afrique du sud : l'Impact des violences xénophobes dans le milieu culturel

Le monde de la culture n’est pas resté silencieux face aux violences Xénophobes qui ont eu lieu la semaine écoulée en Afrique du Sud. Musicien, peintre, créateurs de mode, tous ont exprimé leurs indignations.*

La semaine écoulée, les sud-africains s’en sont pris aux étrangers noirs, sous pretextes qu’ils leurs volaient leur emplois. Magasins et batiments ont été mis à sac. Bilan, environ 12 morts, car ce dimanche encore de nouvelles violences ont éclaté.

Le monde de la culture n’est pas rester silencieux, beaucoup d’artistes ont réagit notemment sur les réseaux sociaux.

C’est le cas par exemple de la star de l’afrobeat Nigeriane Burna Boy, qui a juré de ne plus jamais se rendre en Afrique du Sud avant que le gouvernement ne se réveille.

Quant à la star Nigerianne Tiwa Savage, elle est allée jusqu‘à annuler sa participation au DSTV Delicious festival qui se tiendra les 21 et 22 septembre 2019 à Johannesburg .

L’Afrique, francophone, également, s’est exprimé. C’est le cas A’Salfo de Magic système qui a condamné ces violences tout en demandant à l’union.

Africaine d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Même sentiment de peur au sein de la communauté des artistes étrangers vivant en Afrique du Sud.C’est le cas de l’artiste chanteur Congolais et créateur de la marque El M Fresh, Omarion MADU, alias EL MICHAMA .“Nous avons tous peur, peur de nous présenter à des spectacles puisque nous sommes reconnus comme étant des étrangers dans le pays. “ a-t-il déclaré .

Il n’y a pas que les chanteurs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, il y a aussi les peintres à l’instar de Boubou NIANG, un artiste-peintre Sénégalais qui fait sensation sur les réseaux sociaux. Il a coutume de peindre à l’envers, c’est sa spécialité.

Il a décidé de faire un portrait de Nelson Mandela en Larme, un message fort, comme pour rappeler aux Sud-Africains les valeurs de ce leader anti-apartheid dont l’héritage semble être bafoué par la nouvelle génération.