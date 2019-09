Décès de Mugabe : premiers hommages au héros de l'indépendance du Zimbabwe

Quelque 10 heures après l’annonce de sa mort, des réactions en hommage à Robert Mugabe, héros de l’indépendance et premier président du Zimbabwe, pleuvent déjà des quatre coins du monde….Et c’est loin d‘être les derniers hommages au « Vieux lion ».

Sans surprise, Emmerson Mngangagwa bien qu’ayant été parmi ceux qui ont poussé le « Vieux lion » à la démission le 21 novembre 2017, a été le premier à saluer l‘âme de son prédécesseur et mentor.

« Le commandant Mugabe était une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l‘émancipation (…) de son peuple. Sa contribution à l’histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oubliée. Que son âme repose en paix », a écrit sur Twitter le président zimbabwéen.

Et si les autres Zimbabwéens lui ont emboîté le pas pour pleurer le « Vieux », comme a tweeté un jeune de Harare, c’est en raison de son œuvre politique qui commence à remonter dans les mémoires.

« En tant que leader, la seule chose qu’il a fait de mal est de rester au pouvoir pendant trop longtemps », a estimé Joshua Tsenzete, un habitant de la capitale Harare. « Il nous a libérés des colons et il nous a donnés des terres », a salué George Bindu, un autre résident de la capitale zimbabwéenne.

Des pleurs qui ont été entendus au-delà des frontières nationales. « C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de l’ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe. Mes sincères condoléances à sa famille et au peuple zimbabwéen alors que nous pleurons un combattant emblématique de la libération, un panafricaniste dans la lutte pour la libération et l’intégration continentale », peut-on lire dans un tweet en anglais du président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

It is with immense sadness that I learnt of the passing of #Zimbabwe‘s former president Robert Mugabe. My sincere condolences to his family and the Zimbabwean people as we mourn an iconic liberation fighter + Pan-Africanist in the struggle for liberation +continental integration.