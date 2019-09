Réactions autour des attaques xénophobes en Afrique du Sud

Les réactions se multiplient depuis l‘éruption de violences xénophobes en Afrique du Sud. Chefs d’Etat, musiciens, footballeurs, et autres personnalités, principalement du Nigeria et de l’Afrique du Sud, ont saisi leurs comptes Twitter pour exprimer leurs émotions. Coup de projecteur sur quelques-unes de ces réactions.

Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud

“Je condamne dans les termes les plus forts les violences qui se sont propagées autour d’un certain nombre de nos provinces.”

“Il ne peut y avoir aucune justification pour qu’un Sud-Africain s’en prenne à des gens d’autres pays.”

I condemn the violence that has been spreading around a number of our provinces in the strongest terms. I’m convening the ministers in the security cluster today to make sure that we keep a close eye on these acts of wanton violence and find ways of stopping them. pic.twitter.com/sizZkwIyPO — Cyril Ramaphosa ?? (@CyrilRamaphosa) September 3, 2019

Muhammadu Buhari, président du Nigeria

“Le président Muhammadu Buhari a pris connaissance avec une grande inquiétude des nouvelles attaques sur les citoyens nigérians et leurs biens en Afrique du Sud depuis le 29 août”.

“Le président a également demandé à un envoyé spécial de rencontrer le président Cyril Ramaphosa pour lui faire part de ses inquiétudes et discuter de la situation”.

FURTHER UPDATES:



1/ Minister of Foreign Affairs GeoffreyOnyeama has summoned the SA High Commissioner to Nigeria.



2/ Next month President Buhari will Visit South Africa and meet with Pres CyrilRamaphosa. Top on Agenda will be guaranteeing safety of ALL Nigerians in SA. https://t.co/RMoFkm0Bqz — Presidency Nigeria (@NGRPresident) September 3, 2019

Moussa Faki Mahamat, chef de la Commission de l’Union africaine

“Je réitère l’engagement continu de la Commission de l’Union africaine à aider le gouvernement sud-africain à s’attaquer aux causes profondes qui ont conduit à ces actes odieux, afin de promouvoir la paix et la stabilité.”

3/3: I reiterate AUC’s continued commitment to support the South African govt in addressing the root causes that led to these despicable acts, in order to promote peace and stability, within the framework of the _AfricanUnion ’s longstanding principles of continental solidarity. — Moussa Faki Mahamat (AUC_MoussaFaki) September 3, 2019

AKA, rappeur sud-africain

‘‘Nous pouvons dire « AFRICA UNITE », tout ce que nous voulons. Nous avons besoin de VRAIES solutions PRATIQUES pour lutter contre la xénophobie.’‘

We can say “AFRICA UNITE” all we want. We need REAL, PRACTICAL solutions to fight Xenophobia. — AKA (@akaworldwide) September 3, 2019

Davido, musicien nigérian

‘‘Si notre pays est bon ? Qu’allons-nous chercher en Afrique du Sud ???”

If our country good ? Wetin we go find go southy ??? ??? — Davido (@iam_Davido) September 3, 2019

Burna Boy, musicien nigérian

‘‘Et à mes frères et sœurs, je n’encourage aucune violence ou quoi que ce soit, s’il vous plaît, protégez-vous et défendez-vous à tout moment, cela peut sembler faux, mais il y a toujours moyen de faire.’‘

And to my Brothers and sisters I am not encouraging any Violence or anything but please PLEASE Protect and Defend yourselves at all times, it may not seem like it but there’s always a way. Management will now take back control of Burna Boy’s Social media. God bless AFRICA ✊? — Burna Boy (@burnaboy) September 3, 2019

Julius Malema, homme politique de l’opposition sud-africaine

‘‘Notre colère est dirigée contre les mauvaises personnes. Comme nous tous, nos frères et sœurs africains vendent leur main-d‘œuvre bon marché pour survivre.’‘

Our anger is directed at wrong people. Like all of us, our African brothers & sisters are selling their cheap labour for survival. The owners of our wealth is white monopoly capital; they are refusing to share it with us & the ruling party #ANC protects them.#OneAfricaIsPossible — Julius Sello Malema (@Julius_S_Malema) September 3, 2019

Bobi Wine, député ougandais

‘‘Les attaques xénophobes en Afrique du Sud sont très tristes, décourageantes et décevantes. Elles doivent être condamnées par toutes les personnes de bonne conscience.’‘

Xenophobic attacks in South Africa are very sad, disheartening and disappointing. They must be condemned by all people of good conscience. #SayNoToXenophobia — BOBI WINE (@HEBobiwine) September 3, 2019

2Face Idibia, musicien nigérian

‘‘La xénophobie est le résultat de tant de lavages de cerveau. Nous avons besoin d’une éducation africaine appropriée et d’une réorientation de notre pensée, ce qui devrait être la prochaine ligne de conduite après avoir maîtrisé ces attaques, sinon cela se reproduira. Seules les solutions vont résoudre les problèmes en Afrique maintenant.’‘

Xenophobia is a result of so many brainwashing things. We need proper African education and resetting of our thinking which should be the next main course of action after subduing this attacks or else it will happen again. Only SOLUTIONS will solve things in Africa now . — IG: official2baba ( official2baba) September 3, 2019

Christian Atsu, footballeur ghanéen

‘‘Dites non à la xénophobie.’‘