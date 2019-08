C'ÉTAIT CHAUD ENTRE RAMAPHOSA ET L'OPPOSITION

Débat houleux à l’Assemblée nationale sud-africaine ce jeudi entre le président Cyril Ramaphosa et l’opposition à propos de la prescription des actifs.

WATCH as President Ramaphosa fails to answer a simple yes or no question.



“Will you support the prescription of assets?”



He is then protected by the Speaker, much like Zuma was for so many years. #RamaphosaQandA looking a lot like #ZumaQandA pic.twitter.com/wkQRXWoJeT