Somalie : hommage aux victimes d'un attentat à Mogadiscio

Cérémonie funèbre ce jeudi, en hommage aux responsables de la mairie de Mogadiscio tués mercredi dans un attentat-suicide perpétré par des militants islamistes shebab contre les locaux de la municipalité.

L’attaque a fait six morts et six blessés dont le maire, Abdirahman Omar Osman.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances à la Somalie pour le décès de certains officiels de district, directeurs et directeurs de district de Mogadiscio, ainsi que d’autres personnes décédées au service national. Nous en sommes maintenant à leurs services funéraires.” À déclaré Abdinasir Seid Musse, ministre de la Sécurité de la Somalie.

"L'explosion était très forte et j'ai vu des gens blessés par des éclats fuir le siège."

Ce dernier à également rendu un hommage aux victimes. “Les forces de sécurité enquêtent sur ce qui s’est passé et fourniront des détails plus tard”, a ajouté le ministre de l’Information, Mohamed Abdi Hayir Mareye.

“Ce sont des martyrs qui ont été tués en travaillant sans relâche pour leur nation et leur gouvernement. Ils ont perdu la vie pour leur nation.” À salué le ministre de la Sécurité de la Somalie.

Al Shabab a revendiqué la responsabilité de l’attaque. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lui aussi “fermement condamné, l’attaque terroriste meurtrière”. “Le secrétaire général présente ses condoléances” (…) et “réitère le soutien total et la solidarité des Nations unies avec le peuple et le gouvernement” de Somalie a indiqué dans un communiqué une porte-parole de M. Guterres.

AFP