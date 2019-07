Nigeria – Congo-Brazzaville : bientôt un consulat à Pointe-Noire.

Bientôt un consulat du Nigeria à Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo. La ville portuaire accueille une importante communauté nigériane.

L’annonce de la nouvelle représentation diplomatique a été faite lors d’une visite de Deborah Iliya, l’ambassadrice du Nigeria au Congo.

En visite auprès de ses compatriotes, la diplomate n’a annoncé aucune date pour l’ouverture effective du Consulat.

“C’est en cours et tout dépend du moment où l’administration centrale décidera. Mais nous travaillons là-dessus, et nous le leur rappelons. La bonne nouvelle est qu’ils nous demandent si la population ici est suffisante pour une telle administration. Nous avons une population de Nigérians plus que suffisante qui vit ici”, a indiqué Deborah Iliya.

Le futur consulat du Nigeria à Pointe-Noire, si l’idée se concrétise, devrait se situer au quartier Mahouata, dans l’arrondissement 1 Lumumba. Il devrait notamment faciliter les démarches admnistratives pour les citoyens nigérians, mais pas seulement.

“Je crois que cela va montrer aux Nigérians vivant à Pointe-Noire que nous avons un bureau de liaison qui peut nous aider à avoir de meilleurs rapports avec les autorités de la communauté d’accueil”, s’est félicité Tagbo Chike, président par intérim de la communauté nigériane à Pointe-Noire.

L‘établissement d’un consulat du Nigeria à Pointe-Noire a aussi pour objectif de rapprocher les services de l’ambassade établie à Brazzaville.

Selon les chiffres officiels, la communauté nigériane au Congo est constituée de 5 000 personnes dont 3 000 à Pointe-Noire.