Égypte : des sabots traditionnels survivent aux alternatives modernes

C’est un bruit auquel ils sont habitués, du moins pour les plus anciens. Le bruit des cliquetis persistant et récurrent en raison du battement de sabots traditionnels en bois sur le sol en marbre.

Connus en Egypte sous le nom de “qobqab”, les sabots sont conservés dans de nombreuses mosquées à l’usage des fidèles. Nour Abd El-Eazik gère un magasin dans le quartier historique de Khayamiyah au Caire, “Qobqabs of the East”, dont il a hérité de son père.

“Ceci est considéré comme faisant partie de l’ancien Caire fatimide. Nous, les habitants du gouvernorat du Delta de Sharqiya, sommes habitués à cela – pas de pantoufles, juste le qobqab qui était porté par tout le monde. Des riches aux pauvres en passant par les millionnaires, tout le monde portait le qobqab. Je parie que personne depuis les années 1950 jusqu‘à présent n’a manqué de porter le qobqab. Tout le monde portait le Qobqab. Maintenant, ils s’en moquent. Mais même (la chanteuse égyptienne) Shadia a chanté à propos du Qobgag. “ Explique Nour Abd El-Eazik, propriétaire d’un atelier de fabrication des Qobqab.

J'utilise le qobqab pendant les ablutions (rituel religieux islamique consistant à se laver avant de prier). Dans le passé, c'était considéré comme la pantoufle aux yeux des Égyptiens. Avant que les pantoufles ne soient sorties, le qobqab jouait le rôle des pantoufles...

Les sabots en bois et en cuir sont généralement portés comme des pantoufles. Les racines de la chaussure remontent à plusieurs siècles et les sabots étaient couramment utilisés bien avant le 20e siècle. Ils étaient largement utilisés dans les maisons ou les bains publics de la région.

De l‘Égypte à la Cisjordanie et à la Syrie, le nombre de sabotiers a diminué et les artisans qui travaillent encore dans le commerce ont du mal à le garder en vie.

‘’ Les clients affluent habituellement pendant les mois lunaires de Ragab, Shaaban et du Ramadan. C’est notre saison. Pendant ces trois mois, les gens essaient généralement de se rapprocher de Dieu de quelque manière que ce soit. Certains achètent le qobqab, d’autres achètent des pantoufles. Les gens ont recommencé à acheter le qobqab parce que des pantoufles ont été volées, ce qui est la première raison : lorsque l’eau s’accumule dans les pantoufles, elle dégage une odeur fétide à la fois dans les pantoufles et dans le pied. Les gens ont finalement recommencé à acheter le qobqab pour qu’il ne soit pas volé, et pour qu’il ne libère plus d’odeur nauséabonde dans le pied. “ Ajoute Nour Abd El-Eazik.

En raison de l’association symbolique du sabot avec les pratiques religieuses, la vente a augmenté pendant le mois sacré du ramadan et les deux mois précédant celui-ci.



Et Bien que les attitudes envers les sabots ont changé, en particulier chez les jeunes Égyptiens, le son du bois qui frappe le sol reste inchangé.

Dans certaines mosquées, si une foule nombreuse s’avère, le bruit sourd provenant de leurs sabots peut dégénérer en chaos, avant que le rythme ne disparaisse au début des prières

REUTERS