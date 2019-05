Éthiopie : la diversité religieuse, un facteur d'unité nationale, selon le Premier ministre

Selon le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, la diversité religieuse ne doit pas être un facteur de division. Plutôt un instrument de construction de l’unité nationale.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pris part ce 1er mai à une conférence de la confrérie musulmane d‘Éthiopie. L’occasion pour le leader de 43 ans de saluer les efforts déployés par les musulmans dans la consolidation de l’unité nationale. « Dans son speech, le Premier ministre a salué les efforts déployés par les musulmans pour l’unité nationale », a souligné le cabinet du Premier ministre.

Débutées la semaine dernière, ces retrouvailles visent à sensibiliser les musulmans éthiopiens à la promotion de la paix et de l’unité nationale. Le jeu en vaut la chandelle dans un pays où des violences interethniques continuent de mettre à rude épreuve de nombreuses initiatives de paix menées par Abiy Ahmed depuis son arrivée au pouvoir l’an dernier : libération de prisonniers politiques, accords de paix avec les pays voisins, etc.

Deuxième pays le plus peuplé d’Afrique derrière le Nigeria, l‘Éthiopie est également d’une diversité religieuse très prononcée. Islam, judaïsme, catholicisme romain, catholicisme orthodoxe et bien d’autres confessions cohabitent depuis des lustres sans anicroche.

