Congo : le péage de la discorde

C’est officiel : depuis le 28 février dernier au Congo, le péage est désormais effectif, sur la route nationale numéro 1 entre Brazzaville et Pointe Noire sur 511 kilomètres.

Les usagers et transporteurs routiers doivent payer des sommes comprises entre 1500 F CFA ( un peu plus de 2 euros); pour les véhicules légers et 40 000 F CFA (près de 60 euros) pour les poids lourds.

Dans un premier temps, les tarifs de lancement ont été reduits de 50 %.

La gestion du péage routier à La Congolaise des Routes (), une société concessionnaire Congolaise de droit privé, est entre autres. Les objectifs affichés de l‘État congolais sont : “ l’amélioration des services déjà existants, l’entretien permanent des infrastructures pour optimiser et maximiser la sécurité de tous les usagers de la route, etc. “ Toutefois,Unicongo ( le principal syndicat des patrons du Congo) soutient émet des réserves. Chiffres à l’appui , ce syndicat soutient que, la taxation du péage sur la route nationale numéro 1 entre Brazzaville et Pointe Noire est de loin supérieure, aux prix pratiqués dans les autres pays d’Afrique centrale et de l’ouest.

Unicongo redoute même à la longue une inflation généralisée à Brazzaville et dans le nord du pays.

La destruction du tissus économique local est aussi redouté par les patrons du Congo…