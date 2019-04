Le Gabon repousse l'âge maximum pour le bac professionnel

Face à la pression des lycéens contre les nouvelles règles d’attribution de bourse d‘études, le gouvernement gabonais revoit sa position. C’est désormais possible d’espérer avec une bourse d‘études à l‘âge de 27 ans.

Un nouveau projet de décret fixant à 27 ans l‘âge maximum pour passer son baccalauréat professionnel a été arrêté en Conseil interministériel de ce jour. Il n’a pas été fait état de modification des critères d’attribution des bourses pour les filières classiques.

Ce revirement du gouvernement a pour but d’encourager davantage les jeunes gabonais à embrasser des filières plus techniques et professsionnelles, pour repondre à une “inadéquation” des formations aux besoins réels du Gabon.

Durant trois jours, lycéens et collégiens en colère manifestaient dans les rues à travers le pays s’opposant à un décret modifiant les règles d’attribution de bourses d‘études. Il fixait à 19 ans l‘âge maximum pour y avoir droit et exigeait une moyenne de 12 sur 20 au Baccalauréat.

Avoir maximum 19 ans et obtenir une moyenne de 12 sur 20 minimum au bac. Voici les nouvelles conditions pour obtenir une bourse d'étude au Gabon. De quoi mettre en colère les lycéens qui ont défilé dans les rues de Libreville ce lundi. Reportage. pic.twitter.com/Leeh6QMwyq — Le journal Afrique (@JTAtv5monde) 8 avril 2019

À la fin du mois de mars, un projet de décret restreignant l’accès aux bourses universitaires pour les futurs étudiants gabonais a été entériné.

Lundi, Le Premier ministre Julien Nkoghe a justifié cette nouvelle reforme en évoquant la situation économique délétère du pays.