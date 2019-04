L’Institut Chine-Afrique (ICA) a été inauguré mardi à Pékin. Cette inauguration en présence d’une quarantaine de diplomates africains et chercheurs s’inscrit dans le cadre de la concrétisation d’une collaboration sino-africaine dans les domaines de la recherche et culturelle.

L’Institut Chine-Afrique vise également à promouvoir le partage d’expériences sur la gouvernance étatique et à encourager la coopération.

L’Institut Chine-Afrique a été fondé conformément à l’importante mesure de renforcement de la coopération sino-africaine proposée par le président chinois Xi Jinping lors du Sommet de Beijing l’année dernière. La recherche conjointe entre la Chine et l’Afrique doivent atteindre un nouveau sommet” a déclaré Liu Guijin, ancien représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines.

Les participants africains ont exprimé leur soutien à l’institut, déclarant que la coopération sino-africaine devrait être renforcée.

“Cette inauguration de l’Institut Chine-Afrique consolidera et renforcera la collaboration entre la Chine et l’Afrique dans les domaines de la recherche et du renforcement des capacités “ a expliqué le Professeur Sarah Anyang Agbor.

“L’initiative Belt and Road est une opportunité historique pour la Chine et l’Afrique. Afin de promouvoir le développement, non seulement en Chine, mais aussi en Afrique et dans le monde entier. Et ce qui est important, c’est que cette initiative soit basée sur la paix, la coopération, l’amitié “ a renchéri le Professeur Nkolo Foe, chef du département de philosophie, université de Yaoundé.

Le chef de l’Etat chinois a exhorté la Chine et l’Afrique à renforcer « l’apprentissage mutuel » des civilisations respectives pour contribuer à la paix mondiale et au développement.