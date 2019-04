Mozambique - Cyclone Idai : début de la vaccination contre le choléra à Beira

Des doses d’un vaccin oral contre le choléra sont arrivées à Beira et doivent commencer à être administrées.

Dans cet avion-cargo, des cartons de doses de vaccination sont arrivés dans la ville portuaire mozambicaine de Beira. Au total, 900 000 doses de vaccin disponibles.

Grâce à cette livraison, les autorités sanitaires accompagnées des organismes internationaux vont procéder à une campagne de vaccination massive à travers les zones les plus touchées par la tempête tropicale.

“Nous avons 900 000 doses de vaccin dans cet avion, ce qui devrait couvrir exactement le même nombre de personnes. C’est donc plus que la ville de Beira elle-même”, rassure Jean Benoit Manhes, un membre de l‘équipe d’intervention d’urgence de l’Unicef.