Tosin Oshinowo redéfinit le design au Nigeria

Tosin Oshinowo est designer de meubles nigérian. Elle a lancé sa marque de meubles « Ilé-Ilà », nom tiré de l’ethnie Yoruba dont elle est issue et qui signifie « Maison de lignes ».

Cette nouvelle marque célèbre l’approche du design architectural minimaliste de sa créatrice, propre et riche en culture.

“La vision derrière ‘Ile Ila’ était vraiment la célébration de soi, la célébration de la culture, la célébration d‘être Yoruba, la célébration d‘être Nigérian, la célébration d‘être Africain. J’ai vraiment essayé de trouver un espace sur le marché où créer du mobilier africain sur-mesure, contemporain et authentique. Nous n’avions jamais rien vu de tel dans ce domaine et nous voulions combler cette lacune”.

L‘étoffe est tissée à la main par la communauté yoruba qui vient du sud-ouest du Nigeria. En 2018, une de ses amies commente un ensemble de chaises qu’elle avait fabriqué pour sa maison et cela a été le déclic qui a permis à Tosin Oshinowo, architecte de formation à se lancer dans l’aventure.

“Ce n’est pas une chaise d’imitation d’une autre entreprise ou d’un autre designer et c’est le fait de pouvoir prendre l’importance de l’esthétique du design et de l’associer à des matériaux authentiquement africains que nous utilisons qui fait vraiment la force de la marque”.

“J’aime le sentiment traditionnel à ce sujet, quand j‘étais jeune, je pense que mon père avait une chaise comme celle-ci, et on l’appelait un nom yoruba – Agbanta ou quelque chose comme ça, et j’aime le fait qu’elle vienne du matériel traditionnel qui est Aso-oke que j’aime un peu”, confie Olawale Ayilara, un client”.

Tosin Oshinowo a vendu jusqu’ici plus de 200 pièces depuis ses débuts. Elle est cependant confrontée au défi du financement qui limite sa capacité à produire ses meubles à grande échelle.