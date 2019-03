Nigeria - aviation : le défi de la ponctualité

Le Nigeria, face au défi de la ponctualité dans les aéroports, le pays a annulé plus de 700 vols nationaux et internationaux, et enregistré plus de 41 000 retards en 2018.

Les chiffres sont impressionnants et ont dû coûté des centaines de milliards de dollars de pertes à l‘économie du Nigeria. 734 vols toutes destinations confondues ont été annulés et plus de 41 000 retards enregistrés entre janvier et décembre 2018.

En outre, 41.498 bagages ont été retrouvés sur les 45.058 portés disparus, selon le département de la protection du consommateur de l’autorité nigériane de l’aviation civile.

Les explications de Chris ALIGBE, expert en aviation, en ligne depuis Lagos au Nigeria.

Congo : le défi de l’investissement direct étranger

Asseoir de solides stratégies pour attirer plus d’investisseurs est l’ambition de la République du Congo qui veut diversifier ses revenus.

Avec plus de 9 milliards de dollars de dette publique en octobre 2017 soit 110 % de son PIB, la République du Congo qui fait toujours face à la crise économique causée par la chute du prix du baril de pétrole veut diversifier son économie.

Le pays mise sur le contexte actuel d’une nouvelle hausse de l’or noir. Et pour soutenir une reprise progressive de sa croissance, il a présenté ses futures stratégies. C‘était lors du récent Forum Vox Eco de Brazzaville.