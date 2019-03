Le taux de chômage des femmes toujours élevé

Les hommes et les femmes ne sont pas logés dans la même enseigne en matière d’emploi. Les femmes représentent moins de 50 % de la population active selon l’Organisation internationale du travail.

Les hommes et les femmes ne sont pas logés dans la même enseigne en matière d’emploi. Moins de la moité des femmes sont aujourd’hui actives principalement en Afrique, sur une population estimée en pourcentage à 49, 6 % d’après le rapport 2017 de l’ONU sur les «Perspectives révisées de la population mondiale».

Maroc : usine de médicaments anticancéreux

Mais de plus en plus, les femmes certaines se démarquent. Elles créent des emplois, sont cheffes d’entreprises. C’est le cas de Lamia Tazi, lancée dans la lutte contre le cancer.

Le Maroc a inauguré il y a quelques jours, la toute première usine anticancéreuse d’Afrique. Sothema a lancé ‘‘Ypeva et Zelva’‘, les deux premiers traitements marocains destinés à soigner les cancers les plus fréquents dans le royaume et sur le continent.

Les Laboratoires Sothema qui vont générer une centaine d’emplois ont à leur tête une femme : Lamia TAZI.

Elle a également répondu aux questions de Business africa, depuis Casablanca au Maroc, dans cette édition spéciale célébration de la journée internationale de la femme.