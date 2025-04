De l'influence de la Chine sur la géopolitique africaine

Des diplomates chinois ont menacé d'annuler un sommet et ont appelé des hauts fonctionnaires de deux pays africains pour faire pression sur les législateurs afin qu'ils quittent un groupe parlementaire international critique à l'égard de la Chine, ont déclaré des responsables du groupe à l'Associated Press.

Cet exemple montre jusqu'où la Chine est prête à aller pour influencer les hommes politiques à l'étranger, et comment cette pression peut aboutir à huis clos.

L'année dernière, des législateurs du Malawi et de la Gambie se sont retirés de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, ou IPAC, un groupe de centaines de législateurs de 38 pays préoccupés par la manière dont les démocraties abordent Pékin, selon des lettres, des messages et des enregistrements vocaux obtenus par l'Associated Press.

Fondé en 2020, le groupe a coordonné des sanctions contre la Chine en raison des violations des droits au Xinjiang et à Hong Kong et a rallié le soutien à Taïwan, une île démocratique autogérée que Pékin revendique comme son territoire.

Les politiciens et les experts africains estiment qu'il s'agit d'une escalade de la pression diplomatique chinoise en Afrique, où l'influence de Pékin ne cesse de croître. Pékin a tissé des liens étroits avec les dirigeants africains en exploitant des mines et en construisant des infrastructures par l'intermédiaire d'entreprises de construction publiques, souvent financées par des prêts accordés par des banques publiques.

Ces pressions s'inscrivent également dans le cadre des efforts déployés depuis longtemps par Pékin pour influencer des groupes et des législateurs dans le monde entier, y compris dans l'État de New York, où un ancien collaborateur du gouverneur est accusé d'avoir agi en tant qu'agent du gouvernement chinois.

Des "nouvelles très choquantes"

En janvier, le législateur gambien Abdoulie Ceesay a envoyé un message vocal à un membre du personnel de l'IPAC pour l'informer que le gouvernement chinois s'était plaint au ministère gambien des Affaires étrangères de son appartenance à l'IPAC.

"Nous avons des nouvelles très choquantes... c'est un problème en ce moment", a déclaré M. Ceesay dans l'enregistrement, que l'IPAC a fourni à AP. "Le président n'est pas du tout content de nous."

Plus tard le même mois, Ceesay et son collègue député Amadou Camara ont informé l'alliance qu'ils se retiraient. Ceesay a déclaré à l'IPAC dans un message écrit que sa décision n'était "pas influencée par l'ambassade de Chine", une position que Ceesay a réitérée lorsqu'il a été contacté par AP.

Le ministre de l'Information de la Gambie a déclaré qu'il n'était pas au courant d'une quelconque tentative de la Chine d'influencer les politiciens de son pays.

"Ils ont décidé de leur propre chef de se retirer de l'IPAC après avoir réalisé que cela allait à l'encontre des relations bilatérales du gouvernement avec la Chine", a déclaré le ministre, Ismaila Ceesay, qui n'a aucun lien de parenté avec Abdoulie Ceesay.

Le gouvernement chinois a déjà pris pour cible des députés au sujet de l'alliance. Pékin a sanctionné certains membres et, l'année dernière, des diplomates chinois ont fait pression sur les législateurs d'au moins six pays pour qu'ils n'assistent pas au sommet du groupe à Taïwan. Les législateurs kenyans ont annulé leur participation mais sont restés dans l'alliance. Le groupe a également été la cible de pirates informatiques parrainés par l'État chinois en 2021, selon un acte d'accusation américain.

Sommet de Taiwan

"Les législateurs étrangers sont contraints de renoncer à une alliance libre entre eux et d'autres hommes politiques", a déclaré Luke de Pulford, président de l'IPAC. "Il s'agit clairement d'une conséquence des pressions exercées par la Chine."

Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé l'IPAC de "salir la Chine" et a déclaré que "la Chine ne s'est jamais engagée dans une diplomatie coercitive".

Cependant, un député malawien, Ephraim Abel Kayembe, a déclaré à un membre du personnel de l'IPAC qu'il avait été contacté par le président de l'Assemblée nationale malawienne peu après que lui et un autre législateur aient rejoint le groupe lors du sommet de Taïwan de l'année dernière, d'après le membre du personnel.

L'orateur a dit à M. Kayembe que le gouvernement chinois avait menacé d'annuler la visite prochaine du président à Pékin pour un sommet régional et une rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, selon le chef de l'IPAC, M. de Pulford, le directeur des programmes, M. Tom Fraser, et la personne qui s'est entretenue directement avec M. Kayembe.

Moins de deux semaines après le sommet, les deux législateurs malawites ont déclaré qu'ils se retiraient. Dans une lettre adressée à l'IAPC, M. Kayembe a déclaré qu'il avait été incité par la ruse à participer au sommet. "Je tiens à présenter mes excuses sincères à la République populaire de Chine", a écrit M. Kayembe dans sa lettre du 7 août.

Contacté par AP, M. Kayembe a nié avoir été contraint par les gouvernements du Malawi ou de la Chine, écrivant dans un courriel qu'il s'était retiré parce que l'alliance semblait "viser des intentions géopolitiques contre la Chine". Le gouvernement du Malawi n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Des alliances changeantes

Depuis des décennies, Pékin cultive des liens avec les gouvernements africains, à la recherche de partenaires diplomatiques et d'un accès aux ressources naturelles.

De nombreux dirigeants africains ont accueilli favorablement la présence de Pékin, car elle apporte des capitaux et une expertise en matière de construction dont ils ont grand besoin et qui peuvent contribuer à la croissance économique et au développement. Les critiques affirment que la Chine conclut avec les dirigeants africains des accords secrets, parfois corrompus, qui profitent principalement aux entreprises et aux travailleurs chinois amenés à construire des mines, des ponts et des chemins de fer.

"La Chine investit et est présente dans les pays africains alors que de nombreux pays n'étaient pas disposés à le faire", a déclaré Christian-Geraud Neema, rédacteur pour l'Afrique du China Global South Project, un groupe de recherche indépendant.

Les dirigeants chinois ont promis à plusieurs reprises de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des pays africains, affirmant qu'il n'y a "aucune condition politique attachée" à ses investissements. Mais la Chine a fait pression sur les gouvernements africains pour qu'ils évitent Taiwan ou le chef spirituel du Tibet, le Dalaï Lama, des efforts qui, selon Neema, semblent s'intensifier. En octobre dernier, l'Afrique du Sud a exigé que Taipei déplace son ambassade officieuse hors de la capitale administrative, Pretoria, et en janvier, Pékin a sanctionné le chef du deuxième plus grand parti politique d'Afrique du Sud pour s'être rendu à Taïwan.

De telles mesures reflètent les efforts déployés par la Chine à l'encontre d'autres gouvernements dans le passé. Pékin a par exemple bloqué les exportations de la Lituanie, après que ce pays d'Europe du Nord a autorisé Taïwan à ouvrir un bureau commercial.

Mais les experts estiment que les pressions exercées sur les membres de l'IPAC sont inhabituelles. Lina Benabdallah, professeur à l'université de Wake Forest qui étudie les relations de la Chine avec l'Afrique, a déclaré qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une Chine utilisant la coercition directe contre des parlementaires africains. "C'est très nouveau pour moi", a déclaré Mme Benabdallah.

Daniel Molokele, législateur zimbabwéen et membre de l'IPAC, a déclaré qu'il s'attendait à voir un comportement plus coercitif de la part de Pékin, en particulier à mesure que l'administration Trump se retire de l'Afrique.

"Je m'attends à ce que la Chine en profite", a déclaré M. Molokele. "Elle utilisera certainement cette opportunité pour accroître son influence en Afrique".