Guerre Israël-Hamas : l'ONU dénonce les attaques contre les humanitaires à Gaza

Deux hauts responsables des Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme ce mercredi, lors de la réunion du Conseil de sécurité, sur une hausse préoccupante des attaques meurtrières contre le personnel humanitaire.

"Les travailleurs humanitaires sont tués dans des proportions sans précédent. Selon les données disponibles, 2024 a été la pire année jamais enregistrée, avec 377 victimes dans 20 pays. Cela représente près de 100 décès de plus par rapport à 2023, qui avait déjà connu une augmentation significative de 137 % par rapport à 2022," a déclaré Joyce Msuya, Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et Coordinatrice des secours d'urgence par intérim des Nations Unies.

Cette réunion survient peu après la découverte tragique des corps de 15 secouristes ensevelis près de Rafah, au sud de Gaza. Ces victimes faisaient partie du Croissant-Rouge palestinien, de la défense civile de Gaza et de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

Gilles Michaud, Secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité des Nations Unies, a dénoncé ces attaques. "Ces attaques visent à empêcher les Nations Unies d'aider les plus vulnérables et à les empêcher de témoigner. L'impunité pour les attaques contre le personnel humanitaire est devenue la norme, une normalité omniprésente, acceptée, et perpétuée non seulement par des acteurs non étatiques, mais aussi par des gouvernements et leurs mandataires."

L'ONU souligne que les menaces envers les travailleurs humanitaires s'étendent bien au-delà de Gaza. D'autres contextes de violence accrue, d'enlèvements et de harcèlement ont été rapportés en Afghanistan, en République Démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en Ukraine et au Yémen.