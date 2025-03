Soudan du Sud : la détention de Riek Machar "rompt l'accord de paix"

Au Soudan du Sud, le principal parti d'opposition a déclaré jeudi que l'accord de paix qui a mis fin à une guerre civile de cinq ans s'est effondré.

Cette déclaration du Mouvement populaire de libération du Soudan en opposition fait suite à l'arrestation de son chef Riek Machar mercredi soir.

Le vice-président du parti, Oyet Nathaniel Pierino, a déclaré dans un communiqué que l'accord "a été abrogé" et que l'arrestation de M. Machar témoigne d'un manque de bonne volonté politique pour parvenir à la paix et à la stabilité.

L'ONU a averti lundi que le pays était au bord d'une nouvelle guerre civile à la suite de combats dans le nord entre un groupe armé allié à M. Machar et les forces gouvernementales.

La guerre civile au Soudan du Sud, au cours de laquelle 400 000 personnes ont été tuées, s'est achevée en 2018 par un accord de paix qui a réuni le président Salva Kiir et M. Machar au sein d'un gouvernement d'unité. M. Machar est l'un des cinq vice-présidents du pays.

M. Machar était "séquestré par le gouvernement" et sa vie était "en danger", a déclaré le porte-parole de l'opposition, Pal Mai Deng, dans une vidéo adressée aux médias mercredi soir.

Le chef de la mission de l'ONU au Sud-Soudan, Nicholas Haysom, a déclaré qu'à la suite des informations faisant état de la détention de M. Machar, toutes les parties devraient "faire preuve de retenue et respecter l'accord de paix revitalisé".

Les tensions se sont accrues entre les partis de Kiir et de Machar et se sont intensifiées en mars lorsque l'Armée blanche, un groupe armé fidèle à Machar, a envahi une base militaire dans l'État du Haut-Nil et a attaqué un hélicoptère de l'ONU.

Le gouvernement a répondu par des frappes aériennes, avertissant tout civil se trouvant dans la zone où le groupe armé est basé de quitter les lieux ou de "faire face aux conséquences".

Plus d'une douzaine de personnes sont mortes depuis le début des frappes aériennes à la mi-mars et les Nations unies ont mis en garde contre une reprise de la guerre civile si les dirigeants ne font pas passer les intérêts du pays en premier.

"Ce soir, les dirigeants du pays sont sur le point de retomber dans un conflit généralisé ou de faire avancer le pays vers la paix, le redressement et la démocratie dans l'esprit du consensus atteint en 2018 lorsqu'ils ont signé et se sont engagés à mettre en œuvre un accord de paix revitalisé", a déclaré M. Haysom dans un communiqué mercredi soir.

Un responsable de l'opposition a décrit 20 véhicules lourdement armés arrivant au domicile de Machar, où il a été arrêté avec sa femme.

"Ses gardes du corps ont été désarmés et un mandat d'arrêt lui a été délivré sous des chefs d'accusation peu clairs", a déclaré Reath Muoch Tang, un responsable du Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan - Opposition.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré qu'il déploierait une équipe à Juba "dans le cadre des efforts visant à désamorcer la situation".

Dans un communiqué publié le X, le bureau des affaires africaines du département d'État américain a exhorté M. Kiir à annuler l'assignation à résidence et à "empêcher une nouvelle escalade de la situation".

La présidente de la commission des droits de l'homme de l'ONU au Sud-Soudan, Yasmin Sooka, a déclaré jeudi que "le ciblage délibéré des dirigeants de l'opposition et des civils représente un mépris inconsidéré du droit international et de l'avenir du pays".

Début mars, plusieurs des principaux alliés de M. Machar ont été arrêtés par les forces de sécurité, une action que ses partisans ont condamnée comme une "grave violation" de l'accord de paix.

L'Allemagne et la Norvège ont temporairement fermé leurs ambassades respectives à Juba. L'ambassade des États-Unis a encore réduit son personnel minimal en raison des menaces qui pèsent sur la sécurité et a conseillé aux Américains qui se trouvent dans le pays de se préparer à se mettre à l'abri si la "situation se détériore encore". L'ambassade britannique a également indiqué qu'elle avait réduit temporairement son personnel et que les services consulaires étaient "sévèrement limités".