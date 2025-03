RDC : l'Angola demande un cessez-le-feu suivi de négociations

Dans un contexte de tensions croissantes dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), le président angolais João Lourenço, actuellement président de l'Union africaine, a appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Cette décision intervient alors que la violence entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 continue de faire des ravages dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Lourenço a demandé la cessation des hostilités à partir de minuit, le 18 mars, dans le but de préparer le terrain pour des négociations de paix prévues à Luanda, en Angola. Ces pourparlers marquent une tentative de rétablir la paix après trois années sans discussions directes entre la RDC et le M23.

Cependant, la situation reste complexe. Le gouvernement congolais n'a pas encore confirmé sa participation aux pourparlers, tandis que le M23 a exprimé son soutien à l'initiative de Lourenço. Les rebelles souhaitent que le président congolais, Félix Tshisekedi, s'engage publiquement dans des négociations directes.

En parallèle, le ministre rwandais des Affaires étrangères a fermement démenti les accusations selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23, qualifiant les rapports des Nations unies à ce sujet de « fallacieux ». Selon Kigali, le M23 combat les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), un groupe responsable du génocide de 1994, et défend les droits des Congolais rwandophones, une communauté qui serait persécutée en RDC.

Les pourparlers de paix à Luanda pourraient marquer un tournant dans ce conflit qui dure depuis plus de 10 ans. Les enjeux sont majeurs : des milliers de vies sont menacées et la crise humanitaire s’intensifie. Pour espérer un retour à la paix, il est essentiel que les discussions traitent des causes profondes du conflit, en particulier les questions d’identité et les droits des communautés rwandophones en RDC. Malgré ses divisions, la communauté internationale reste attentive. Les jours à venir seront déterminants pour l’avenir de la région.