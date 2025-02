Côte d'Ivoire : le parti de Laurent Gbagbo conteste la condamnation de ses cadres

La justice ivoirienne a condamné mercredi à Abidjan, Damana Adia alias Pickass et Koua Justin, deux cadres du PPA-CI, a dix ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour troubles à l'ordre public et incitation insurrectionnelle dans le cadre des violences pré-électorales de 2020.

Le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo dénonce une manœuvre politique du parti au pouvoir le RHDP pour affaiblir son camp : le ppaci ( parti des peuples africains de côte d'Ivoire ) est indigné par ces condamnations qui sont taillées sur mesure pour maintenir la tête sous l'eau à des cadres qui sont importants dans le système du président Laurent Gbagbo et qui est le candidat du PPACI à l'élection présidentielle d'octobre 2025, le parti au pouvoir essaie d'éliminer tous les adversaires qui peuvent lui barrer la roue dans sa quête de pouvoir éternel, a expliqué Tchéïdé Gervais , Secrétaire général du PPA-CI.

Damana Adia, second vice-président du conseil stratégique et politique du PPA-CI a écopé d'une peine de dix ans de privation de ses droits civils et de cinq ans d'interdiction de paraître sur le territoire pour atteinte à la défense nationale, association de malfaiteurs et complot contre l'autorité de l'État dans l'affaire de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo Kouté, en 2021. Selon le le procureur de la République ivoirienne la programmation du procès qui intervient à quelques mois de la présidentielle de 2025, n'a pas été faite en fonction du calendrier électoral. Ce que conteste le PPACI : les avocats des camarades qui ont été condamnés en première instance ont fait appel, nous allons les soutenir et les accompagner, et nous allons nous mobiliser pour dire au pouvoir d'arrêter d'emprisonner les cadres du PPA-CI mais pendant ce temps nous n'allons pas nous laisser détourner de notre objectif à savoir préparer l'élection du président Laurent Gbagbo, a souligné le SG du PPA-CI.

Par ailleurs, le secrétaire général du Parti de Laurent Gbagbo assure : l'opposition collabore pour répondre à une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara même si il n'est pas encore temps de parler de candidature unique de l'opposition. Notons que l'ancien président ivoirien, sous le coup d'une condamnation à 20 ans, pour la casse de la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO a été radié de la liste électorale, il demeure malgré tout le candidat de son parti, pour qui il n'existe aucune autre alternative.